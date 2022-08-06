大陸軍演海防受關注，雲林縣台西文史團體整理沿海碉堡資料。（張朝欣攝）

早年兩岸局勢緊張，為防禦海岸線，國軍海防單位在雲林縣台西、口湖等沿海鄉鎮設置許多碉堡，經過時空變遷，目前尚殘留10餘個廢棄碉堡，台西藝術協會6日表示之前曾藉由碉堡位置研究海岸線的變遷，如今大陸軍演，再度喚起大家對海防的關注，因此將進一步整理沿海碉堡資料，作為歷史的見證。

台西鄉位於台灣最西端，可說是本島的國境之西，早年有許多碉堡沿著海岸線興建，並有木條與鐵絲網構成的「鹿寨」，用以防禦、阻礙敵軍登陸，如今「鹿寨」等防禦工事早已隨著養殖漁業的發展而消失，但碉堡卻因移除不易而保留下來，成為歷史的見證。

台西藝術協會創會會長丁仁桐表示，以往碉堡均有國軍駐守，但隨著海防任務的取消，這些碉堡已人去樓空，經長時間日曬雨淋，顯得破舊不堪，但也因此留下歲月與歷史的痕跡。碉堡也記錄填海造陸後海岸線的外推，讓碉堡位置從海岸變成內陸的過程，協會之前即以碉堡位置研究海岸線的變化。

丁仁桐說，如今大陸軍演海防受關注，這些碉堡再度引起注意，協會因此規畫一系列的碉堡資料整理，希望藉由這些殘破但屹立不搖的碉堡身影，讓大家了解早年兩岸局勢緊繃時的軍備情況、局勢緩和後海防的改變，以及現今軍演情勢緊張的歷史變遷。

另外，口湖鄉保有相當罕見的大型機槍碉堡，位於金湖村「馬蹄蛤主題館」旁，此碉堡高約3.5公尺、直徑約3公尺，地下有深達3公尺的地下室，作為官兵的辦公室與寢室，漁業署認為這座機槍堡極具特色，補助經費改建為涼亭，成為遊客打卡景點，也記錄早年口湖地區海防情景。