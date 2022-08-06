彰化縣長王惠美勤跑基層，關心大小建設。（吳敏菁攝）

民進黨提名彰化縣長候選人黃秀芳８日參加福興鄉父親節表揚活動。（黃秀芳競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化升格夢碎，早在拚過審前就被預料將成為年底選戰的轟炸點，但藍、綠各有不同的「緝凶」對象，民進黨提名彰化縣長候選人黃秀芳批彰化建設遲緩、人口跌破門檻，沒有營造產業特色是主因，彰化縣長王惠美則反擊，黃秀芳身為彰化縣立委，卻加入連署大力推動新竹縣市合併升格，才應該給彰化縣民交代。

彰化縣升格議題隨著新竹市長提出合併升格再度被點燃，縣長王惠美強調，彰化沒有比人卡細漢，藍、綠也不分黨派都支持，升格能提升彰化人光榮感、增加經費補助，提升建設、福利等，是彰化人共同的心願，但5月13日內政部審查打回票，王惠美當下就痛批，「新竹強渡關山不成，就要彰化陪榜」並質疑民進黨採雙標。

黃秀芳6日出席福興鄉公所模範父親表揚活動時，則指出彰化縣第2次沒有升格成功，跟新竹縣市有沒有合併無關，請王惠美不要「不會駛船嫌溪彎」，因彰化縣沒有做出獨具特色的縣政建設，且「出生人口低於死亡人口」和「不少縣民跑到外縣市謀職」，最後跌破125萬人。

黃秀芳聲明，她和陳素月、陳秀寶委員為了爭取彰化縣升格為第7都，不僅分別在立法院召開記者會也對行政院提出質詢，力促行政院同意讓彰化縣單獨升格，身為彰化縣的立法委員，黃秀芳和陳素月、陳秀寶都與負責提案的縣府及全體彰化縣民站在同一陣線，做縣府的民意後盾。

王惠美表示，民進黨以人口數未達125萬人否決彰化升格，卻可以為不足人口數的竹竹併量身修法，當時黃秀芳委員更加入連署大力推動新竹縣市合併升格，是不是應向彰化縣民給個交代？

王惠美表示，各縣市人口流失是全國各縣市共同問題，民進黨執政的嘉義縣、屏東縣等縣市人口外流比彰化還嚴重，黃秀芳說彰化縣政發展停頓，卻從未關心被卡關的二林精密機械園區被民進黨執政的中央政府按下停止鍵，儘管前路漫漫，縣府仍持續努力招商、鼓勵青年返鄉就創業，大步向前，推動各項利多與有感政策，持續向爭取第7都邁進。