對於中共4日起在台灣周遭進行軍演一事，前立委郭正亮直言，民進黨腦袋也有點亂了，1450也不知道該怎麼辦，喊「抗中保台」這些人現在跑去哪裡了？民進黨不是要抗中保台？到了危機真正出現，每個人都現出原形！

郭正亮5日在中天電視《正常發揮》節目中表示，民進黨腦袋也有點亂了，譬如蔡英文突然說主張兩岸建設性對話。但過去大陸只要稍微示好，陸委會副主委邱垂正就批「假好心」！郭正亮稱，「這真有建設性！」

郭正亮認為，1450也不知道該怎麼辦，還辯稱很安全，飛彈不會打到台灣。但1450以前都說對岸是紙老虎，飛彈都不準；現在突然都說大陸飛彈都很準，所以不會掉下來。

由於國防部預測飛彈「落點為東部海域，對本島地面不構成危害」，郭正亮說，1450現在為了幫國防部講話，也說飛彈一定狠準，會掉到台灣東部海域！

郭正亮也質疑，喊「抗中保台」這些人現在跑去哪裡了？有看到陳時中喊「勇敢的台灣人」嗎？他有抗議嗎？現在發現平常講最大聲的，例如美國說自由航行，結果也是在那邊譴責，美國國務卿布林肯第一天也是喊要節制！

郭正亮痛批，民進黨不是要抗中保台？到了危機真正出現，每個人都現出原形！他認為，這次軍演最大效能就是「照妖鏡」，讓美國和台灣的激進派都現出原形！