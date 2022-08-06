美國密西西比州一名人妻與丈夫發生性行為時，兩人激烈的解鎖「摺疊式」的性愛姿勢，人妻享受到不行，即將嗨到最高點的時候，卻突然聽到胸口碰一聲，接著就感覺到胸口一陣劇痛，緊急送醫後發現竟然是「主動脈剝離」，若延誤就醫恐危及性命。

綜合外媒報導，一位居住在美國密西西比州的45歲女子，近日與丈夫在家恩愛的過程中，在女子即將抵達頂點的時候，卻突然聽見胸口傳來「碰」的一聲，緊接著便感覺到胸口劇痛，隨即被緊急送醫。

經過醫師檢查過後，女子被診斷出「主動脈剝離」，若延誤治療恐會危及生命，而女子除了胸口劇痛之外，同時也有呼吸急促與噁心的症狀。當她被送到醫院後，醫療人員替她測量血壓發現，女子的血壓較正常值高了快2倍，為220/140mmHg，而一般健康的成人女性的平均值應為120/80mmHg左右。

女子接受醫師問診的時候透露，當時她快要高潮的時候，老公將她的雙腿折疊起來、緊貼著她自己的胸口，聽到胸口碰一聲以後，很快就被送到醫院來了。事後，女子也坦言自己是個17年菸齡的老菸槍，大概每天都會抽6到7根菸。

醫師表示，女子的狀況在醫學上又被稱為「急性主動脈綜合症（AAS）」，嚴重恐威脅生命，約有 40%的患者發生主動脈撕裂或剝離會死亡。好險女子送醫及時，透過治療已經順利出院了。而這起案例後來也被刊登到《美國期刊案例報告》中。