大陸央視網報導，浙江省6日下午召開新冠肺炎疫情防控工作第120場新聞發布會，省衛生健康委副主任孫黎明指出，從疫情源頭看，本次新冠疫情源頭明確，首發病例7月29日返浙前7天內有省外本土聚集性疫情發生地區旅居史，經病毒基因測序，為Omicron BA.5.2變異株，且與省外疫情發生地區毒株高度同源。這也是浙江首起由該變異株引起的本土聚集性疫情。與以往毒株相比，潛伏期更短、傳播力更強、傳播速度更快，短短6天之內就出現了五代病例。

從傳播鏈條看，該起疫情傳播鏈條總體清晰，現有感染者都在首發病例所在的傳播鏈條上，目前未發現脫離該鏈條以外的感染者。

從區域分布看，疫情聚集性特徵明顯，主要通過青口夜市、商業綜合體及家庭內等發生傳播擴散，高度集中在義烏市江東街道青口夜市及周邊地區，出現外溢的感染者主要發生在疫情發現和處置前。

從發展勢態看，義烏本地感染者通過密接集中隔離、次密接居家隔離和重點人員篩查發現，集中和居家隔離發現的比例不斷提高，從當日核酸採樣檢出陽性結果看，8月5日以來新增陽性檢出均為集中隔離、居家隔離和中高風險區域等重點管控人員，無低風險區域混管陽性檢出，疫情社區傳播已得到初步控制，開始呈現下行趨勢；已發現外溢地區的疫情源頭明確，發現早、處置快，後續傳播擴散風險總體可控。