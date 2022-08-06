日本百年旅宿品牌星野集團在新冠肺炎疫情期間仍持續拓展據點，2022年營運布局明顯加速，旗下精品溫泉旅館新據點「界 由布院」已於3日開幕，為該品牌第20處、九州地區第4處設施。合計今年以來，星野集團已開出多達8處新據點。

星野集團目前共有5個品牌，包括頂級奢華飯店「虹夕諾雅」8家、精品溫泉旅館「界」20家、親子渡假村「RISONARE」5家，都市觀光飯店「OMO」12家、訴求年輕客群的「BEB」3家，加計8處其他個性設施及16處當天來回設施，目前在海內外共有72處據點。

星野集團2020及2021年分別開出4處及7處據點，今年以來已陸續開出界 由布院，OMO3東京赤(土反)、札幌薄野，OMO5小樽、金澤片町及OMO7大阪、BEB5沖繩瀨良垣等新據點，此次開出的「界 由布院」已是今年開幕的第8處據點。

「界 由布院」位處可眺望活火山由布岳之處，擁有日本知名溫泉之一的由布院溫泉，溫泉為偏硅酸的柔軟泉質，屬於低刺激溫泉。由於梯田為由布院特色風景之一，設計概念為「感受梯田四序的休憩旅館」，將因四季而展現不同面貌的梯田描述為「梯田四序」。

「界 由布院」共有45間客房，並區分為2種獨棟客房型態，一種是安靜佇立在梯田中的獨立客房，可獨占梯田和天空的廣闊美景。另一種客房設有溫泉小屋，可邊泡由布院溫泉邊享受安靜的奢華時光。飯店亦設置可眺望廣闊梯田的「梯田觀景台」。

「界 由布院」室內榻榻米皆為九州國東半島栽培的稀有七島古藺，進房時能立刻被柔和香氣包圍。全部客房均為當地特色的「螢籠之間」，房內燈具以「螢籠」作為設計靈感來源，照明光線以在由布院水邊棲息的螢火蟲為形象，床頭板及沙發則採用竹子。

星野集團指出，「界」品牌的特色之一為體驗當地文化的「當地樂」，「界 由布院」的當地樂將使用由布院農民閒暇時進行的「搓稻草」來制作護身符，由於需透過雙手來完成繩索，也代表「祈禱」，旅客可體驗由布院文化並把製作完成的護身符帶回家當伴手禮。

星野集團表示，未來將以虹夕諾雅、界、RISONARE、OMO、BEB等5個品牌為中心，持續於海內外加速發展。集團旗下的旅宿皆融合當地特色，提供獨特的住宿體驗，今後也會持續進化，期望能成為世界級的旅館營運公司。