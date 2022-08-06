今天在大聯盟場上天使以4：3險勝水手，此戰雙方打到延長賽第10局才分出勝負，首棒沃德(Taylor Ward)10局上擊出高飛犧牲打取得致勝分，9局登板狂失3分的查維茲(Jesse Chavez)還因此拿下勝投，賀蓋特(Jimmy Herget)取得救援成功，反倒先發山多沃(Patrick Sandoval)兩手空。而備受矚目的大谷翔平此戰雖有1安打，但吞下生涯最糟4次三振。

天使昨天用7支陽春全壘打攻下所有分數，但最後仍以1分差不敵運動家，創下難堪紀錄，今天他們迎戰同分區第2的水手，派出山多沃先發投球，他主投5.1局僅被敲3安打無失分，美中不足的是有4次保送。而首局天使打線就攻下分數，左外野手艾戴爾(Jo Adell)面對前賽揚獎投手羅比雷(Robbie Ray)毫不畏懼，用安打敲下1分打點。

而此局大谷慘遭三振，未能參與球隊攻勢，3局上場他還是吞下三振，同樣揮棒落空，接著6局面對羅比雷他連2球揮空繼續吃了老K，不過8局他終於醒來，碰上史旺森(Erik Swanson)只選1壞球就出棒，逮中83 mph曲球擊出一壘安打，將隊友沃德送上二壘，無奈瑞吉福(Luis Rengifo)遭到三振，同時盜向三壘的沃德還被刺殺出局。

Max Factor 🤠✅

Max Stassi Home Run💥

98.9 MPH 33° 374 Feet📏



Max Stassi homers (7) on a fly ball to left field. Mickey Moniak scores. 83.6 MPH changeup thrown by Ryan Borucki.#Angels 3 - Mariners 0 Top 9th

Credit: Ballys#Stassi #Angels #GoHalos #LAAvsSEA pic.twitter.com/pWMjEYZSk7 — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 6, 2022

雙方一路到9局才再次得分，天使史塔西(Max Stassi)擊出2分炮、本季第7轟，幫球隊取得3：0領先，未料下半局老將查維茲大放火，先投出保送，接著被連續敲安狂失3分，煮熟的鴨子瞬間飛走，比賽來到延長賽。10局開路先鋒沃德不想夜長夢多，用高飛犧牲打取得超前分，可惜大谷又被三振，單場4K創下生涯最慘紀錄，但慶幸的是球隊取得勝利了。