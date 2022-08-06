邁入第4年的「2022晨禎盃羽球公開賽」，6日於國立中興大學體育館登場，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席，感謝熱愛運動的企業晨禎營造總經理王水樹大力支持，促成舉辦今日賽事。李局長表示，此屆賽事也連結公益，報名費用將全額捐贈給十方啟能中心，盼透過羽球賽事帶動企業員工運動，提升全民運動風氣，也讓運動結合公益回饋社會。

李局長指出，晨禎盃羽球公開賽吸引吸引46支企業隊伍滿額報名、15支機關隊伍及4支邀請隊伍同場競技，約500名選手熱情參與，是由榮獲體育署頒發運動企業認證的晨禎營造舉辦，為企業(機關)團體賽事，參賽者須以正式員工組隊參賽，結合公益也贊助基層運動校隊回饋社會，在體壇間傳聞佳話，也帶動城市運動發展。

運動局表示，市府積極推展羽球運動，培育優秀運動人才，去年全國運動會，台中羽球代表隊拿下1金、2銀、1銅佳績；並提供運動族群參與羽球運動平台，如台中市市長盃全國羽球錦標賽、全市運動大會羽球項目，鼓勵更多市民參與，市府將持續與各體育團體及企業合作，舉辦多元賽事營造友善運動環境。

今年賽事結合公益，不僅推廣羽球運動，也幫助社福團體，相關賽程資訊請上2022第四屆晨禎盃羽球公開賽官網( https://www.truedreamsopen.com/ )查詢。

今日活動，包括運動局長李昱叡、建設局長陳大田、地政局長吳存金、晨禎營造股份有限公司總經理王水樹、中華民國羽球協會理事長張國祚、台中市體育總會羽球委員會主委謝震穎、台中市發展體育教育基金會董事長林廷芳、十方啟能中心主任游月菊、各贊助單位代表均到場支持。