YouTuber「1G老濕」從老師轉換跑道成為性學專家，主要暢談性教育、性知識以及開箱為主，沒想到因此爆紅闖出知名度，她透露日前接到單親爸爸私訊，發現女兒和表哥談起不倫戀，兩人還發生性關係，希望藉由她的知名度拍影片導正女兒行為，當下一聽讓她直呼這要求很奇怪便拒絕，沒想到反遭到對方怒斥。

YouTuber「1G老濕」表示自己的工作會接觸到無數網友，也會遇到許多千奇百怪的問題，她就收到一名單親爸爸的訊息，透露女兒和表哥發生不倫戀，而且還持續發生關係，便要求她拍影片導正女兒行為，在溝通後發現單親爸爸試圖用強硬方法阻止女兒，但不見任何成效才向她求救，在一番考量後便拒絕對方要求。

沒想到對方遭拒絕後竟惱羞成怒，直接痛批她：「你不是公眾人物嗎？你就是要講性知識讓大家往正確的路走，結果你怎麼不拍呢」，對此，她強調拍這類影片根本有苦難言，畢竟這是取決於一個人未來的方向，也不是透過她就能改變的事情，便毅然拒絕，只是沒料到對方會反應如此大。

1G老濕原本是特教老師，原本想要當表演者，礙於家人不同意才去考大學，但隨著網紅產業成為未來趨勢，才決定把教師工作放一邊，專心經營頻道，2年來影片總流量就多達7890萬次，點閱率最高一天曾到70萬次。