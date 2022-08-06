疫情漸緩，東海大學重啟實體閱讀講座時代，於校內興建於1958年的古蹟建築內推動「東海書房2022年系列講座」，邀請科學少女電影監製王銀國、聯經出版總經理陳芝宇、《聯合文學》雜誌總編輯王聰威至東海大學演講，今(8/6)日首場特邀立法院副院長蔡其昌，以東海大學大學長的身分為東海書房系列講座揭開序幕。蔡其昌表示，成為一名暢銷書作家是他的夢想，這本新書記錄他53年來文青的年輕歲月與美好記憶。

蔡其昌（中）與董事長吳清邁（右）、校長張國恩（左）合影。(照片/東海大學提供)

東海大學為了推動閱讀新文化運動，規劃在校內最著名的「東海書房」紅磚建築內展開系列講座，首場邀請傑出校友蔡其昌帶著他的新書《日日台中款─蔡其昌的故鄉再發現》作為主題，為活動揭開序幕，包括東海大學董事長吳清邁、校長張國恩、校友總會理事長李基正，以及許多商界、政界的傑出校友皆蒞臨東海書房這個文化新地標。東海大學表示，東海書房是由張肇康建築師所規劃，至今已超過60年，斑駁的東海書房四個大字還是由已過世的周聯華牧師親自題字，整個書房外牆是清水紅磚堆疊成虛實交錯的漏牆，傳遞出濃厚的書香氣息，未來東海將賦予這棟優美的建築新生命，為全國帶來文學與藝術的饗宴。

東海大學董事長吳清邁致詞時說，此次邀請蔡其昌為東海書房2022系列講座揭開序幕，格外具有意義，因為他剛代表立法院接見美國眾議院議長裴洛西，可說是東海之光。過去他長期為社會奉獻，更默默為東海付出，擁有這位傑出校友可說是東海最幸運的事。校長張國恩表示，看了蔡其昌學長的書，覺得東海是婚姻介紹所，不僅開啟蔡其昌美好的學習生涯，還幫助他娶了一位東海畢業的美嬌娘。張國恩指出，蔡其昌之前發表的《後背包的初心》，以及近期發表的新書皆讓人了解他成長的歷程，尤其書中更多的是他過去在東海大學的閃亮日子。無論描述他成長的大台中地區、課堂學習、倡議民主，還有風花雪月，都敘述得相當精彩，讓學弟妹都能一窺大學長當年的精彩生活。

東海書房邀請傑出校友蔡其昌分享新書，為年度活動揭開序幕。(照片/東海大學提供)

蔡其昌表示，很榮幸參加東海書房的揭幕典禮，在演講開場時也表示，能代表國家接見裴洛西議長讓他感到非常榮幸。他笑說，同樣東海畢業的立法院游錫堃院長很期待能接見裴洛西，每天都認真的快篩，直到接見當天早上游院長都還沒放棄，最後才把接見任務交給他。他說，當天早上才確定自己將上場，對於能親自接見議長，除了榮幸更讓他最感驕傲的是，不管誰主持，都是東海人接見裴洛西議長。蔡其昌提到東海大學的文學院讓他建立「謙卑讓人舒坦」的思維，回顧東海的勞作教育不僅讓他印象深刻，當年早上七點起床打掃東海湖的經驗，不僅刻畫下深深的記憶，更培養他從政後日日學習謙卑的性格。蔡其昌說，東海擁有很棒的自由學風，回憶當年守護相思林的過往，也讓他之後走入參與公共事務的政壇道路。

歷史系的蔡其昌在新書發表會無所不談，不僅洩漏他上課喜歡坐在班上最後面，因為常常翹課，還參與抗議活動，並幽默的調侃自己眼睛小，被老師認為上課在睡覺，而有「蔡瞇瞇」的稱號。不過這場趣味的演講，大家最關心的還是他的戀愛史，蔡其昌笑說，東海大學擁有全國最美的校園，但也因為環境太美了，成為近親繁殖率很高的學校，但他笑說在大學的戀愛都是很失敗的，因為都是以失戀告終。不過，不管是初戀女友或是老婆，都是東海人，即便後來就讀其他學校，也找不回曾經在東海唸書的感覺。相當文青的蔡其昌，從第一本書銷售三萬本到這本書，經常都榮登金石堂暢銷書排名。此次出版新書，他更把生命中與東海相關的感動放在書中，他感性的說，東海是他靈魂和生命連結最深的部分。