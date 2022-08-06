國民黨桃園市長參選人張善政的青年發言團5日成軍，第1個行程就到議會拜會議長邱奕勝。（桃園市國民黨團提供／陳夢茹桃園傳真）

國民黨桃園市長參選人張善政「靚桃園」青見發言團昨（5日）正式亮相，成軍第1個行程便前往桃園市議會向議長邱奕勝請益，邱奕勝則特地準備地方排隊美食潤餅招待。

張善政的青見發言團以寄望「青」年有創「見」命名，另方面，青見組合起來是「靚」，也期盼發言團可以「靚」桃園，6名發言人平均年齡不到30歲，各有擅長的領域與興趣，5日前往桃園市議會向議長邱奕勝請益。

邱奕勝表示，發言人團隊平均年齡不到30歲，很符合桃園年輕有活力的城市形象，各縣市成立青年事務單位，桃園算是比較早到位，以桃園的青年事務局為例，像是舉辦攀爬的青年營活動、青年就業議題等，建議這方面可以深入研究並突破。

邱奕勝指出，桃園在青年創業的區塊並不是沙漠，已經發展一段時間，如虎頭山文創、永安漁港、中壢新民市場、捷運A17站都有所發展，參選人的幕僚很重要，必須發揮青年、活力與在地的作用，在青年政策上扮演關鍵角色。

請益過程中，發言人曾俊豪、何元楷、周羿希、 曾主卿、湯棋媛等人依序向議長自我介紹，輪到身兼議長秘書的邱繼泰時，邱奕勝語氣轉為溫柔，直呼「這我姪子啦！你們要多照顧！」現場響起一陣歡笑，此外邱奕勝另也特地準備地方排隊美食潤餅讓團隊品嚐。

張善政競選辦公室發言人曾俊豪說，參選人張善政非常重視年輕人，因此發言團成軍後便先到議會向邱奕勝請益，請益過程非常順利，議長展現十足的親和力，給予團隊很多建議跟鼓勵，團隊未來也會致力於青年領域相關議題，發揮青年、活力與在地的特色，協助打造新桃園，讓桃園的未來更好。