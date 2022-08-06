林智堅競選辦公室政策部主任曾友嶸。（林智堅團隊提供／蔡明亘桃園傳真）

國民黨桃園市長參選人張善政昨正式發布青年發言團成員，被視為整合重要進展。民進黨桃園市長參選人林智堅今也強調，第一波競選主軸為有經驗又年輕，一一介紹發言人團隊與政策部主任，林也期待透過新血加入，能以年輕活打一場正面清新的選戰。

近日林智堅展開一周一政策企畫，由32歲政策部主任曾友嶸規畫，曾自台大政治系、台大研究所畢業後，加入桃市府團隊，曾任投資服務中心副主任和亞洲矽谷辦公室主任，未來盼在政策擬定規畫上，接棒桃園市長鄭文燦，將政策延伸加值。

林智堅發言人團隊中，黃韋鈞學經歷豐富，曾任行政院長蘇貞昌競總發言人和立委蘇巧慧辦公室新聞部主任，對外是戰將、對內則是團隊中溝通協調的潤滑劑；目前正在台大研究所進修的林芸帆，曾在電視台任職政治記者、副組長與主播，之後進入桃捷擔任公關，這回首次接任發言人角色，對她來說是挑戰也是學習。

新聞部副主任兼發言人王文萱是桃園在地人，擔任政治記者多年，鄭文燦2018年競選時，也擔任競總文宣部副主任與發言人，隨後進入桃市府，協助社群和政策談參。林智堅也提到，桃園和新竹很像，都擁有年輕DNA，因此他也期待新血加入後，能以年輕活力方式，打一場正面清新的選戰，才符合這座城市對未來的期待。