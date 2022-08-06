1名人夫和老婆簽完離婚協議後，便以老婆不願照顧母親為由，將對方和孩子趕出家門，和小三同住，老婆發現人夫怪異舉動後便在家中偷裝監視器，拍下小三在人夫身上晃等舉動，怒告小三和人夫侵害配偶權，法官判2人賠償各40萬元。

據判決書指出，1名人夫藉口老婆不照顧自己母親為由，將老婆與孩子趕出家門，和小三同居，老婆根據家中監視器畫面可見，人夫和小三互動親密，老婆覺得自己的配偶權收到侵害，要求人夫和小三賠償80萬元精神撫慰金。

人夫辯稱，小三是因為受他委託，幫忙照顧母親才和他同住，畫面中，小三雖坐在他身上搖晃，但2人均有穿著衣物，並未發生性行為，此舉動僅是嬉戲而已，另，他和老婆早已簽下離婚協議書，處於分居狀態，雙方離婚真意明確，不能因無離婚登記而認無離婚之意思，且該影片為老婆偷在住處裝監視器所取得的，不能拿來當證據。

屏東地院法官認為，根據監視器畫面可見，人夫明顯觸摸小三胸部，下體等地方，且小三坐在人夫身上進行多次猥瑣動作、索吻等行為，並非單純嬉戲，而人夫和老婆雖簽訂離婚協議書，但因雙方未登記離婚，難認有離婚之真意，故婚姻關係仍具法律效力，故法官認定人夫和小三侵害配偶權，各賠償老婆40萬元，案經上訴後遭高院法官駁回，維持原判決，全案定讞。