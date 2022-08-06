韓國近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再次開始擴散，本週至今已連續5天單日新增確診破10萬例，相關單位預估，高峰可能達到單日15萬例；若疫情遲未緩解，不排除再次實施社交距離規範。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，新增11萬666例COVID-19確診案例，累計2038萬3621例。

先前幾乎每週倍增的韓國疫情，在7月底出現緩和跡象，但最近一週又小幅攀升，已連續5天新增確診者達10萬例以上，近一週平均每天新增9.7萬例。

值得注意的是，重症人數也連續3天維持在300多例，病歿人數則連續兩天超過40例，由於重症及病歿人數變化一般會較確診趨勢晚1到2週反映，在日均9.7萬例新增確診的趨勢下，重症及病歿人數規模可能進一步擴大。

韓國防疫機構預估，單日新增確診數可能在8月底前達到單日15萬例高峰，較先前預估高峰25萬例的預測大幅下修；但若染疫規模遲遲未能明顯下降，病歿人數或病床使用率達到先前Delta病毒傳播初期水準，不排除再次實施社交距離規範。

為預防軍營內部集體感染，防疫機構決定16日起重新開始要求入伍者接受PCR檢查；因應再次成長的檢疫需求，中央災難安全對策本部也宣布逐步實施PCR檢查當日預約制，應進行檢查者可透過簡訊或app預約採檢時段，並填寫電子問診單，就不必在現場排隊。