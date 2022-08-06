哈勒 在加盟多特蒙德後發現睪丸有腫瘤暫時無限期停賽接受治療（圖片來源︰達志影像）

2022/23球季德甲首周最矚目的球賽，應是上賽季第2位的多特蒙德主場對第3位的勒沃庫森。多特蒙德在進球機器 哈蘭德 Erling Haaland 離隊的情況下，要擊敗勒沃庫森並不容易，本場可選讓分勒沃庫森勝。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @多特蒙德][08/07(日) 00:30] [編號 538]

多特蒙德本賽季最大的人事變動，就是挪威中鋒哈蘭德改投英超曼城。其實哈蘭德只效力了多特蒙德2.5個賽季，這段時間他上陣了67場進了62球效率驚人。在哈蘭德離隊後，多特蒙德高價在荷甲找來中鋒 哈勒 Sébastien Haller 代替，怎知哈勒在加盟後不久，竟不幸被發現睪丸有腫瘤，只好暫時無限期停賽以接受治療。在哈蘭離隊、哈勒無法上陣的情況下，多特蒙德如何進球，實令人擔心。

相反勒沃庫森人事變動不多，球隊成功留住捷克中鋒 派屈克·希克 Patrik Schick，保證了進球的能力。上賽季 希克德甲進了24球，排名第2，進球數字甚至比哈蘭德為多。在多特蒙德有哈蘭德離隊、替補他的哈勒要養病的情況下，本場首選勒沃庫森讓分客勝。

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法國新星 恩昆庫 本賽季繼續留在RB萊比錫 （圖片來源︰達志影像）

RB萊比錫2021/22賽季德甲排行第4，而球隊主力大多留隊，本場面對上季奇蹟保級的斯圖卡特，應可順利取得客勝。如果進取一點，甚至可選讓分RB萊比錫勝。

【足球-德甲】[RB萊比錫@斯圖卡特][08/07(日)21:30] [編號 540]

RB萊比錫上季德甲有58分排行第4，主要歸功於去年12月才上任的總教練 特德斯科 Domenico Tedesco。除了最終讓球隊取得歐冠參賽資格外，特德斯科更帶領球隊贏得德國盃冠軍。RB萊比錫人事變動不多，成功留下兩大主力，馬里中場 海達拉 Amadou Haidara 和法國新星、上季德甲進了20球的 恩昆庫 Christopher Nkunku，故此外界估計，RB萊比錫本賽季有望更上一層樓，力求在聯賽取得更前排名。

相反斯圖卡特上季只有33分排15，球隊其實只因球差較好，才不用參加護級附加賽。只是斯圖卡特似乎未有吸取教訓，新球季未有太大動作增援。暮氣沉沉的斯圖卡特遇上朝氣蓬勃的RB萊比錫，實難有勝機。本場首選RB萊比錫不讓分勝。如果進取一點，甚至可選RB萊比錫讓分勝。

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