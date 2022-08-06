米雕大師謝源張6日獲基隆市政府頒發好人好事代表。（張志康攝）

在父親節前夕，基隆市政府6日舉行模範父親好人好事代表表揚大會，共有8位模範父親及8位好人好事代表，在基隆市長林右昌及議長代表機要秘書藍正宗等人祝賀下，一起上台接受表揚，合影留念。其中，仁愛區的代表，是文化部認證米雕（捏麵人）大師謝源張。

謝源張最為人所知的，當然是他身為台灣捏麵人大師的身分。同時也是基隆中元祭諮詢委員會的委員，致力於保存中元祭典的傳統精神。今年高齡73歲的他，曾在基隆港務局服務，而他的捏麵人技巧，則是自幼從身為總鋪師的父親身上習得。

謝源張在求學時，也曾與張萬成、廖德政等大師學習水墨、油畫，甚至對漫畫、卡通也有研究，曾在報紙連載漫畫專欄，述說中元節的典故。

謝源張40歲那年，意識到文化傳承的重要性，並發願要積極推廣基隆在地文化，不僅一肩扛起「看生米雕」製作，更不藏私、公開米雕製作技巧，傳承即將失傳的民俗，期許讓基隆成為看桌米雕的文化故鄉。謝源張的作品中，保存了中元祭典的傳統精神，也獲基隆市政府列冊為文化資產「雞籠中元祭看桌與看生米雕」技術保存者。也製作了基隆中元祭最具代表性的12生肖大燈籠。

他不僅是文化部認證的米雕技藝保存者，也創立了「雞籠米雕藝術學會」，培育米雕師資、推廣傳統技藝。並積極到學校授課，推廣青銀共學，以達世代共融目標。謝源張也曾在部立基隆醫院舉行師生米雕展，用藝術撫慰病患。

謝源張的米雕技藝，不僅在祭祀供桌上，也將米雕的形式年輕化、多元化，吸引青年學子欣賞學習。基隆市仁愛區特別推薦他為好人好事代表，希望能讓更多人能夠盡一己之力，為社會貢獻所長。