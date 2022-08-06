美股周五（5日）又出現一檔史詩級妖股。香港金融諮詢公司「智富融資」（股票代碼MEGL）赴美掛牌，以每股 4美元發行價上市，首日股價暴漲逾23倍，收在97美元，盤中漲幅一度高達5799%。電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）也看不下去，5日在推特貼出一張智富融資的股價走勢，寫下一句推文示警，「賭徒賭得愈多，賠得就愈多。」

財聯社報導，智富融資周五正式登陸美股市場，IPO價格為每股4美元，上市首日一度暴漲50多倍，當天股價最高觸及235.95美元，盤中劇烈波動、多次觸發熔斷，終場噴漲2325%，收在97美元，美股又一支「史詩級妖股」再現。

據公開資料顯示，智富融資為金融諮詢服務業者，於2016 年成立，總部設在香港，公司員工9人，主要從事提供企業融資諮詢服務和承銷服務，協助中小企業客戶進入國際資本市場，打造一條龍的企業融資服務

在智富融資之前，同樣有一支妖股受矚目，就是香港數位金融平台「尚乘數科」（AMTD Digital），該股於7月15 日赴美掛牌，IPO價格僅為7.8美元，但短短三周時間暴漲320 倍，周二（2日）盤中股價衝上2555 美元歷史天價，市值一度超越高盛、美銀等重量級金融股，排名美股市值第14，但歷經上半周激情後，尚乘數科周四和周五分別重挫27.27%、近10%，周五股價續殺6.25%，收在750美元。

今年以來有10家大陸企業在美國掛牌，其中有7家股價大暴漲，如奧斯汀科技集團（OST）、上海金太陽教育（GSUN）、智能生活應用集團 （ILAG），掛牌首日都出現3、400%的漲幅。