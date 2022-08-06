自去年2月深圳施行二手房參考價以來，全國多地陸續推行，不過，近期多個城市對二手房參考價或指導價進行調整。截止目前不完全統計，已有西安、成都、寧波、紹興、三亞、廣州、東莞、金華、溫州、合肥、衢州、北京、無錫13個城市取消或優化二手房參考價。目前仍在嚴格執行二手房參考價政策的僅剩上海、深圳兩座城市。

根據克而瑞機構報告指出，未來一段時間內，二手房屋市場仍將保持較為強勁的復甦勢頭，核心城市的中古市場可能將先於新屋轉暖。

大陸所謂的「二手房參考價」是指房管局對樓盤給出的最低、最高交易及掛牌價格，高於二手房參考價格的將無法掛牌更無法進行交易過戶。目的是讓業主及房仲給出合理的掛牌價格，並引導銀行按指導價發放貸款，降低房市槓桿、防範樓市風險，促進市場理性交易抑制房價非理性上漲。

此外，據《21世紀經濟報導》指出，近期二手房參考價機制逐漸調整的核心原因是二手房成交已逐漸回歸理性，並在新房受到不確定性影響下，二手房成為了不少購房者的首選，在合理購房需求被支持基調下，二手房的流動性也亟待被啟動。

以深圳為例，依照樂有家研究中心資料顯示，2021年10月份開始，成交價與參考價偏差值大於20％的房源占比銳減，直至2022年6月的占比僅17％。而10％偏差值以內占比目前在40％至50％之間，可見市面上半數成交房源基本都能「按參考價賣」，已成為當前深圳二手房市的大趨勢。