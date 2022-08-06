民眾黨主席柯文哲6日出席民眾黨3周年黨慶活動，並在受訪時呼籲中國與美國要有良好的溝通。（姚志平攝）

台灣民眾黨今(6)日舉行黨慶，民眾黨主席、台北市長柯文哲在致詞時指出，民進黨一直在內部製造敵人掩蓋執政不利、國民黨一直無法成為強而有力的反對黨，這也是民眾黨讓人期待的原因。他還大酸，當執政黨連一本論文都不能用誠信的態度面對人民，又怎麼會用心處理國家該解決的問題？

台灣民眾黨今在台北市國際會議中心進行3周年黨慶，黨主席柯文哲、秘書長謝立功、民眾黨立委邱臣遠、賴香伶、高虹安、張其祿、蔡壁如以及提名縣市首長、議員；鎮市民代表、里長參選人出席參加，另外台北市副市長黃珊珊、前內政部長李鴻源、前立委許榮淑等出席。

柯文哲致詞時表示，民進黨一直在內部製造敵人掩蓋執政不利、國民黨一直無法成為強而有力的反對黨，這也是民眾黨讓人期待的原因。他說，日本的人口比台灣多，但台灣每年交通意外死亡人口數比日本多五倍，就是社會安全的不確實，政府說每年GDP在成長，但我們的薪資仍停留在20年前的水準，這就是經濟的不繁榮。

環境污染案件層出不窮，政府有效引導產業升級、減少汙染，就是環境的不永續，下一世代不只買不起房，連要租房都不容易、望屋興嘆，這是居住的不正義，台灣帳面上國債是5兆8700億，但加上退撫金與勞保等潛藏負債，估計會超過20兆，就是財政不夠力，這些迫切需要解決的問題，當朝的政治人物卻選擇視而不見，這些問題不能被有效的解決的時候，台灣如何永續經營？

柯文哲最後大酸，如果執政黨連一本論文都無法以誠信的態度回應人民的質疑，又怎麼會用心處理國家前途的重大議題？很多不應當是問題的問題在台灣都是問題，這就是執政黨的傲慢，但反過來說，這也是台灣民眾黨讓人期盼的地方。