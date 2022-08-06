新加盟利物浦的 卡華路 和 努涅斯 在社區盾面對曼城都有替補上陣（圖片來源︰達志影像）

利物浦在21/22球季功虧一簣，本有機會史無前例成為四冠王，最後只贏得英格蘭聯賽盃和足總盃冠軍。紅軍在新球季痛定思痛，增添了烏拉圭前鋒 達爾文·努涅斯 Darwin Núñez，並在季前社區盾擊敗了死對頭曼城。本場只是面對升班馬富勒姆，首選利物浦不讓分客勝，進取一點，也可選利物浦讓分客勝。

【足球-英超】[利物浦@富勒姆08/06(六)19:30] [編號 505]

利物浦踏入2022年英超不敗，可惜最後仍以1分之差敗給曼城，連續兩季得聯賽亞軍。新賽季開始，球隊在季前賽只是2勝2負，但當中包括擊敗曼城3:1，可見紅軍保持好狀態。本賽季利物浦有多名球員離隊，當中包括前鋒三劍俠之一、塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mané 轉會到德甲拜仁慕尼黑。幸好球隊得到了效力葡超賓菲加的前鋒 努涅斯 加盟，這位烏拉圭國腳在社區盾對曼城時已進1球。另外，球隊還從本場對手富勒姆簽下葡萄牙籍新星 法比奧·卡華路 Fábio Carvalho，除了保障了球隊未來外，還削弱了本場對手的實力。

富勒姆是21/22英冠冠軍，在上季46場英冠比賽當中總共進了106球，平均每場進2.3球，效率驚人。然而，富勒姆是英格蘭球壇著名的升降機，球隊在英冠 鶴立雞群，但在英超的賽場上總是差一點。以塞爾維亞前鋒 米特羅維奇 Aleksandar Mitrović 為例，上一賽季在英冠44場攻進43球，但他在前一個英超賽季只進十分之一不到的3球，落差之大慘不忍睹。富勒姆新賽季並未有太多的增援，本場面對利物浦，要勝出實非常困難。

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英格蘭國腳門將 普比 從降級的 班來加盟到紐卡索聯（圖片來源︰達志影像）

英超周六比賽，億萬大軍紐卡索聯將對升班馬諾丁漢森林。紐卡索聯今夏進一步加強了實力，被外界認為有望挑戰英超前7位置。相反諾丁漢森林借附加賽重返英超後，雖然一口氣簽下10多名新援，但默契跟戰力成疑，本場首選不讓分紐卡索聯勝。

【足球-英超】[諾丁漢森林@紐卡索聯][08/06 (六)22:00] [編號 511]

紐卡索聯2022年1月被沙烏地阿拉伯王室的基金收購後，成為全球最富有球會。球隊在1月轉會窗已收購了多名國腳級球員，到夏天轉會窗時又收購了英格蘭國腳門將 尼克·普比 Nick Pope，以及荷蘭中衛 斯文·博特曼 Sven Botman，球隊實力進一步加強。紐卡索聯踏入2022年後，聯賽中只有5場敗仗。1場敗給艾佛頓，其他4場都敗在Big 6球隊之下，這可見該隊實力增強了不少。在加入了 普比 和 博特曼後紐卡索聯防守實力得到了補強，雖然球隊攻力不算是強大，但面對森林這支升班馬應可全取3分。

森林依靠升班附加賽來到了英超，跟富勒姆和伯恩茅斯採取不同的組軍方針，就是基本上放棄大部分升班功臣，改為簽下超過10名新球員。當中不乏有名氣的球員，從曼聯借用的英格蘭門將 迪恩·亨德森 Dean Henderson 和 免費簽下前紅魔中場 傑西·林加德 Jesse Lingard 等。只是森林基本上是一支全新球隊，在欠缺默契的情況下，面對紐卡索聯實難以言勝。本場首選不讓分紐卡索聯勝。如果進取一點，也可選讓分紐卡索聯勝。

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