解放軍東部戰區實施常導火力突擊訓練

1996年爆發台海危機時，美軍出動航母，穿越台灣海峽，北京無可奈何，但那時代已經過去了。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）5日報導，自從1990 年代中，台灣前總統李登輝訪美，激怒北京起，解放軍就著手進行轉型。

「如今情況截然不同了，」在歐巴馬政府任內擔任國防部次長的佛洛諾伊（Michele Flournoy）說，「對我們的部隊來說，現在的環境遠比以往更充滿競爭，也更危險。」

專家和美國前官員說，如今解放軍有各式強大的武器，規模龐大的海軍和日益壯盛的空軍，而北京強大的新軍事力量不僅在改變美台的戰略考量，也升高了衝突或誤判的風險。

在1995-96的台海危機中，解放軍也展開實彈軍演，對台北發出嚴厲警告，並在台灣附近海域發射飛彈。然而，美國當時出動了兩支航母戰鬥群通過狹窄的台灣海峽，以展現美方的軍事優勢。

當時的美國防長裴利（William Perry）說，「北京應該知道，西太平洋最強大的軍事大國就是美國。」而美國現任與前任官員說，那時的中方海、空軍根本無法和美軍相提並論，沒辦法冒太大的風險遠離中國海岸線。

然而，五角大廈前官員、智庫「海軍分析中心」（CNA）中國及印太安全事務主任馮德威（David Finkelstein）說，北京從第3次台海危機中汲取教訓，歸納出解放軍需要衛星偵察和其他搜集情資裝備，還有能航向遠洋的藍水海軍，以及能飛越西太平洋的空軍。

馮德威說，自第3次台海危機以來，中方海軍突飛猛進，那速度實在令人瞠目結舌。至於美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）去年則坦承，中方戲劇性的軍事崛起，猶如「戰略地震」（strategic earthquake）。他說，「依我看來，我們正在見證全球地緣戰略力量其中最大的一場轉變。」