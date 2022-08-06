雷根號航母在這裡 最新位置曝光 16:372022/08/06 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海軍雷根號航母。（摘自雷根號臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雷根號航母航跡圖。（取自「南海戰略態勢感知」官方微博） 根據「南海戰略態勢感知」官方微博的分析，8月6日中午，依照雷根號航母艦載機「灰狗C-2A」的飛行軌跡判斷，「雷根號」航母打擊群已於5日開始折返。與5日上午相比，至6日中午，其已向西南方向移動了約230海浬（大約426公里）。 他稱軍演是表演？ 方恩格駁斥：低估對岸決心很危險 喊抗中保台的人呢？ 郭正亮諷民進黨現出原形 我成功級巡防艦跟監共軍052C長春艦 直擊震撼畫面首度曝光 #雷根號航母 #軍演 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸軍演達到效果了嗎？ 04:102022/08/06 時論廣場 李旼快評》飛彈來了 還在打認知戰 11:472022/08/06 快評 軍演影響 半數國際航班避開台灣 04:102022/08/06 國際大事 共軍為何選6演習區軍演？退役中將超心急！驚曝「恐怖可能」 10:532022/08/06 政治 新聞透視》台灣人無感 戰爭風險辨識與管控薄弱 04:102022/08/06 產業財經 共軍軍演第3天 「銳鳶無人機」恆春機場起飛偵蒐3小時 11:572022/08/06 政治 美澳日外長重申維護台海和平 促北京立即停止軍演 08:442022/08/06 國際 裴洛西閃人台灣卻慘了？！經濟學家搖頭：接下來完蛋 06:002022/08/06 財經 獨》賞鯨船視角曝光！共軍052D南京號近逼花蓮 我濟陽艦並行緊盯 09:502022/08/06 政治 外籍海空運嚇退 國籍照開 04:102022/08/06 財經要聞 軍演危機過後 趙建民：不排除美中第四公報 13:332022/08/06 政治 他稱軍演是表演？ 方恩格駁斥：低估對岸決心很危險 13:112022/08/06 政治 共軍軍演威脅 昨過境航班剩39架次 12:252022/08/06 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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