雷根號航母航跡圖。（取自「南海戰略態勢感知」官方微博）

根據「南海戰略態勢感知」官方微博的分析，8月6日中午，依照雷根號航母艦載機「灰狗C-2A」的飛行軌跡判斷，「雷根號」航母打擊群已於5日開始折返。與5日上午相比，至6日中午，其已向西南方向移動了約230海浬（大約426公里）。