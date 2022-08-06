北市一名疑似患有失智症的8旬老婦人，日前晚間獨自外出散步，不料卻在大安森林公園迷途走失，老婦獨自在公園度過一夜後，所幸隔天被熱心民眾發現陪同向警方報案，員警查詢失蹤人口報案紀錄，在逐一比對相關特徵後，終於確認老婦人的身分，通知家屬將她平安帶回家。

有民眾在3日中午12時許，在大安森林公園旁發現老婦疑似失智走失，於是陪同老婦步行至鄰近的和平東路派出所尋求警方協助，由於老婦疑有失智情況，對於員警黃孟翔、張晏慈的關懷詢問皆無法清楚回應，身上也沒有任何的證件，員警先讓老婦在派出所內休息，並擔心天氣炎熱老婦恐中暑身體不適，員警趕緊主動提供茶水給老婦補充水分。

員警透過警用電腦查詢失蹤人口報案紀錄逐一比對查詢，發現前一天晚上有一件報案特徵與老婦相符，立即與家屬聯繫，老婦的兒子接獲員警電話連忙趕到派出所，見到徹夜未歸母親安然無恙，心中如釋重負，不斷地向警方表達感謝之意，表示母親先前都沒有走失情況，日後一定會特別注意照顧，派出所所長楊進華也提醒家屬，可幫長者配戴防走失手環，或製作聯繫方式小卡放置家人身上，若有走失情形就能迅速聯繫到家人。