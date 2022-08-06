大陸女星湯唯在2006年以李安執導電影《色，戒》女主角王佳芝，一舉成為國際知名女演員，演技獲得肯定後，戲約不斷，在2014年驚喜嫁給韓國導演金泰勇，2016年生下女兒，不僅是幸福人妻也成為一名母親；今年初湯唯被爆出婚姻觸礁，和金泰勇分居半年，但今（6日）她曬出全家福照間接闢謠，感情好到像「連體嬰」。

湯唯和韓國導演金泰勇結婚多年，今年初被爆出她早就帶著女兒回大陸定居，和韓國尪分居長達半年，更被外界認為她婚姻觸礁；不過，前段時間湯唯在宣傳電影時，大方提到和金泰勇真實互動，因為夫妻倆曾被讚不用言語溝通靠眼神交流就好「非常浪漫」，但她直接戳破浪漫傳言，「我們不用眼神表達，因為他英語很好」，超直率性格也讓網友笑翻。

其實湯唯在和金泰勇爆出婚變時，就有透過經紀公司否認，而今日湯唯也久違在IG曬出全家福照，一家三口黏在一起模樣，看起來相當溫馨美滿；照片中湯唯女兒坐在她和金泰勇中間，左右手分別勾著爸爸媽媽，手裡拿著玩具，而湯唯和金泰勇各放一隻手在女兒腿上，這纏在一起的畫面被粉絲開玩笑說「好像連體嬰」。