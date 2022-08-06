少女時代迎來出道15週年，成為韓國「最長壽女團」。（愛貝克思提供）

有「韓流女帝」之稱的少女時代，今年迎來出道15週年，活躍於各自領域的成員們，久違合體發行新專輯《FOREVER 1》，這也是少女時代繼2017年推出正規六輯《Holiday Night》後，時隔5年的回歸。專輯公開後，橫掃31個地區iTunes專輯排行榜一位，新歌〈FOREVER 1〉音源更登上韓國各大音源平台榜單冠軍寶座，對於晉升成韓國「最長壽女團」，隊長太妍表示「少女時代全員都是少女時代的粉絲，雖然要統整8個人的意見並不容易，但因為太喜歡少女時代，有著共同想要守護的目標，所以一直堅持到現在，我想這就是長壽的秘訣吧」。

在昨（5日）記者會上，Sunny表示「今天是少女時代出道15週年，很努力地創造能與粉絲一起慶祝的機會」；Tiffany說「8月是少女時代的季節，很開心能在15週年帶著新專輯與大家見面」；俞利「時隔5年再次相聚，要把8月打造成少女時代的月份」。關於新專輯，秀英說「去年就開始討論回歸事宜，但因為想在15週年發行正規專輯，因此推遲1年，好好地籌備，成員們各自活動後才了解相聚的時間是如此的可貴」。另外，現場還發生了一個有趣的小插曲，7位成員皆以黑白色系造型現身，唯獨孝淵一身桃紅色套裝出場，與背板完全融為一體，立刻被吐槽沒讀群組訊息，還故意被安排坐在正中央，讓孝淵尷尬自首「我沒有好好閱讀今天的Dress Code」，意外在網路上引起熱議。

主打歌〈FOREVER 1〉是首充滿活力的流行舞曲，使人彷彿身處慶典現場般的歡快氛圍，歌詞意在向珍貴之人表達永恆不變的愛。自少女時代出道起為其打造過多首夯曲的製作人KENZIE，從主打歌至整張專輯的製作皆參與其中。太妍表示「此次為了紀念出道15週年，特別委託Kenzie製作人，是現階段的少女時代才能表達、很符合我們的歌曲」；Sunny也說「開頭的『FOREVER ONE』歌詞包含著和粉絲約定永遠的心意，希望粉絲會喜歡」，秀英不忘補充「希望新歌能成為出道曲〈Into the new world〉第二，當時一心只想著充滿活力演唱的歌曲，隨著時間流逝卻能解析成多種含意，因此特別提出希望新歌能讓人聯想到出道曲的要求」。專輯公開後也讓粉絲哭成一片淚海。

專輯公開前少女時代進行直播線上與粉絲同歡，透露除了〈Seventeen〉、〈Villain〉有秀英與Tiffany參與創作外，俞利和秀英也挑戰過其他收錄曲的填詞未雀屏中選，秀英表示雖然自己未成為〈Lucky Like That〉的填詞者，但歌曲成品非常符合少女時代，也獲得成員們一致的贊同與喜愛。少女時代第七張正規專輯《FOREVER 1》已在台與韓國同步數位發行。