66歲男子開車行經路口時疑因剎車失靈，直接衝向正在停等紅燈的2輛機車，其中1名24歲男騎士顱骨骨折、內臟破裂，送醫後不治。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台中大里昨（5）中午發生驚悚車禍，1名66歲男子開車行經路口時疑因剎車失靈，直接衝向正在停等紅燈的2輛機車，2名騎士當場被撞飛，現場零件四散，驚悚影片曝光，其中1名24歲男騎士顱骨骨折、內臟破裂，送醫後不治，警方目前依過失致死罪將男駕駛移送法辦。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」發表1則影片，該名楊姓男子當時與另輛機車停在路口等紅燈，突然1輛轎車從後方狠狠撞上，2輛機車瞬間被撞飛，騎士與安全帽幾乎在空中轉圈後重重墜地，驚悚過程全被後方的行車紀錄器拍下，還可見到其中1輛機車被撞飛到數公尺遠。

66歲男子開車行經路口時疑因剎車失靈，直接衝向正在停等紅燈的2輛機車，其中1名24歲男騎士顱骨骨折、內臟破裂，送醫後不治。（民眾提供）

66歲男子開車行經路口時疑因剎車失靈，直接衝向正在停等紅燈的2輛機車，其中1名24歲男騎士顱骨骨折、內臟破裂，送醫後不治。（民眾提供）

事故發生在5日中午12時許，24歲楊姓男機車騎士在大里國中路、國光路口停等紅燈，突然一輛黑色轎車從外側車道直衝路口，男騎士顱骨骨折、內臟破裂昏迷，另1名51歲張姓男騎士則左手骨折、意識清楚，楊姓男機車送醫後經搶救後仍因傷重不治。

警方指出，24歲楊姓男機車騎士為剛大學畢業的待業青年，經送醫搶救傷重不治；楊姓轎車駕駛酒測值為0，事後表示因車輛故障無法剎車，才會撞擊前方的車輛，至於事故真正原因？仍有待警方進一步調查釐清中，警方偵訊後，依過失致死罪移送法辦。