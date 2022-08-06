今(6)日下午民進黨新北市長參選人林家龍，前往三重區的向日葵廣場參加「88節健康市集」活動，針對藍營質疑行政院長蘇貞昌這兩天藉著視察新北建設的行程，趁機幫林佳龍造勢的批評，林佳龍則表示，新北的建設十有八九都靠中央的支持，蘇揆以前也是台北縣長，在自己擔任交通部長時推動的多項政策他都支持，以前種下的種子如今都開花結果，也強調侯友宜很多引以為傲的政績，「背後都有行政院跟交通部的支持」。

針對藍營批評蘇揆藉著視察幫林佳龍造勢，林佳龍說，要有做事，才有辦法去視察，蘇揆以前是台北縣長，他對自己過去在交通部長任內所推動的政策很支持，以前種下的種子現在開花結果，如今來宣布、支持地方的建設，歡迎都來不及了，希望他能夠常來。

他說，新北的交通建設，大概十之八九都是中央的支持，特別前瞻基礎建設，尤其最近大家突然發現，雖然自己參選新北市長，但怎麼這麼多的交通建設都跟自己有關，過去侯友宜引以為傲的政績，感謝他有參與，「但很重要的是背後有行政院跟交通部的支持」，例如林口交流道增設南出北入的閘道、基隆捷運新增汐東線，以及今天蘇揆視察的淡北道路。

林佳龍指出，淡北道路使新北市跟台北市爭吵不休，甚至還引發了北市北投區35位里長聯名反對，就是因為沒有做好地方溝通，這些問題是雙北之間應該要協調好的。

他說，所以自己擔任交通部長的時候出面協商，不但讓淡北道路通過環評以及可行性研究，用新的思維進一步規劃增建關渡新橋，未來淡水地區的車流可以透過關渡新橋連接到八里的103道路，甚至直接銜接台65線高架道路進行分流，一起帶動淡水、八里的發展，特別是淡海新市鎮，相信車流可以帶來人流、物流、金流，以及跟各方面的發展。

林佳龍表示，自己擔任過交通部長，會從國土規劃的角度進行跨域治理，解決掉過去縣市政府之間的本位主義，創造多贏；所以當蘇揆今天宣布自己過去所參與推動的關渡新橋還有淡北道路工程核定通過的消息，是給自己在88父親節最好的禮物，也是給所有的新北市民最好的父親節禮物。