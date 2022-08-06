雲林縣褒忠鄉「鄧麗君出生地文化園區」規畫2展覽，傳達鄧麗君溫暖人心精神。（鄧麗君文化協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣褒忠鄉是已故國際巨星鄧麗君出生地，褒忠鄉鄧麗君文化協會6日在「鄧麗君出生地文化園區」舉辦「鄧粉狂想曲」特展，以粉彩畫邀鄧迷們一起來發想鄧麗君「10億個掌聲」的精彩人生，文化協會表示接下來會有「掌聲的起點」常設展覽，規畫6大主題詳細介紹鄧麗君的種種故事。

以甜美溫暖歌聲征服無數歌迷的鄧麗君，1995年5月因氣喘發作猝逝泰國清邁，得年42歲，留給歌迷無盡懷念，雲林縣政府為紀念這位優秀的「雲林女兒」，舉辦「鄧麗君甜蜜蜜流動藝術饗宴」、「永恆巨星鄧麗君歌曲歌唱比賽」等活動，褒忠鄉也成立「鄧麗君文化協會」，設置「鄧麗君出生地文化園區」。

「鄧粉狂想曲」特展由茉莉老師代表創作者們，贈畫給文化園區，由褒忠鄉長陳建名代表接受，畫作將擺設在鄧迷譽為「神聖之地」的鄧麗君出生房間，希望更多鄧迷們用思念鄧麗君的心情持續創作，投稿至園區，只要通過審查，就能夠進入「神聖之地」展出，與大家分享鄧迷們的異想世界。

「鄧麗君文化協會」祕書許博智表示，「鄧粉狂想曲」特展至本月31日，9月1日接續進行「掌聲的起點」常設展覽，6大主題內容包括生態區「褒忠群像」、生命區「絢麗明珠」、生產區「音緣際會」、生活區「娑婆倩兮」、音響室「黑膠體驗」，以及鄧麗君的出生房間。

許博智指出，鄧麗君不僅在演藝事業上享譽國際，也經常參與勞軍、慈善晚會等活動，並捐贈善款給社福團體，樂善好施的精神更為人所敬重，希望藉由「鄧麗君出生地文化園區」的持續策展，讓大家永遠緬懷這位「雲林女兒」，傳達其溫暖人心的精神。