洗水塔其實是專業的工作，彰化縣伸港鄉一名屋主5日上午自行到頂樓，準備好刷具要清洗水塔，攀在洞口當頭，刷子掉進水塔底，情急要抓，竟整個人栽進了水塔底，還好準備工作已經開始，水塔的水已放掉，只是底部還都是水，且滑溜溜塔壁根本無從攀爬，聲聲呼喚「有人嗎」、「救郎喔」總算被聽到，伸港消防員協助爬出來「大湯鍋」。

「太恐怖了，水塔裡真熱，太陽曬得差點被煮成一鍋湯了」屋主心有餘悸，表示洗水塔，不小心掉進去，渾身溼答答，敲著鐵壁喊「救命」，都喊快30分鐘，又熱又焦急，都快中暑了，還好有人來了。

住在隔壁的親戚聽到樓頂似乎有求救聲，卻不知道哪裡出事，緊急通報彰化縣消防局，伸港分隊抵達現場，和掉落水塔的屋主對答，知道他還有體能，趕緊遞出小板凳，讓他墊腳，自行爬出水塔。屋主慶幸，直說水塔不大，想說自己洗洗就好，哪知掉進去就爬不出不來了。

伸港分隊長張惟翔表示，去年和美也發生民眾掉進水塔死亡，提醒清洗水塔，最好請專業人士，並且要兩個人以上。