沛小嵐在竹林中配合道士作法。（采昌、馬棋朵提供）

楊謹華主演恐怖片《民雄鬼屋》由於故事情節相當值得細思推敲，編劇張哲鳴親自揭露電影創作背後12個不為人知的彩蛋，近日好評更是大量湧入各大電影網站，甚至有原本不看鬼片的觀眾衝二刷，想對這些彩蛋一探究竟：「第一次看覺得片長太短，二刷時更仔細再看，發現魔鬼其實藏在細節中。」不少網友被沛小嵐的精湛演技嚇壞，直呼她根本是「鬼婆婆」上身。

沛小嵐近年在影劇作品中多給人親切溫暖的形象，現年66歲的她再度突破自我，在《民雄鬼屋》中飾演大家庭中重男輕女的母親，不只對女兒痛下毒手，讓女兒屍骨分離，中邪後失心瘋翻著白眼舉刀砍殺夏靖庭的一幕更是讓人看了觸目驚心，沛小嵐在最新釋出的幕後花絮中忍不住感嘆：「從來沒有拍過鬼片，我覺得每一場戲都很挑戰！」

沛小嵐砍夏靖庭的拍攝過程其實經過導演劉邦耀精心設計，他利用探針鏡頭穿過豬喉嚨，讓觀眾彷彿跟著沛小嵐手上的利刃一起劃入夏靖庭飾演的道士的脖子內，接著鏡頭又帶回到沛小嵐身上，工作人員再往沛小嵐身上噴血，光是這段畫面就拍了10次以上，劉邦耀表示：「可以說是全片最困難的畫面之一！」

片中沛小嵐飾演的母親其實取材自真實故事，她因過度迷信，讓神棍道士帶兒子性侵自家女兒，編劇張哲鳴表示，此橋段發想於4年前社會案件，有女大生遭神棍誆騙其出生時間與民雄女鬼死亡時間相同，其外婆也信以為真，女大生遭性侵過程，外婆甚至幫忙去買停經藥；最後外婆也因無知協助遭到起訴。

影迷看完《民雄鬼屋》後給予5顆星高評價：「故事帶入很多值得關注億的議題，傳統時代的男女不平等，利用宗教侵犯女性，都是很直得反思的問題！」原本不敢看鬼片的觀眾竟然也二刷：「不是一部為了嚇而嚇得鬼片，更多了深層的故事涵義在裡頭。」另外，劇組週末將赴台中、高雄等地參與影廳活動，歡迎粉絲踴躍參與，細節以官方臉書宣布資訊為主。