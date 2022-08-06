台北市副市長黃珊珊（中）6日出席民眾黨3周年黨慶活動，並與支持者合影留念。（姚志平攝）

台北市副市長黃珊珊（中）6日出席民眾黨3周年黨慶活動，並與支持者合影留念。（姚志平攝）

民眾黨3周年黨慶！曝當年柯文哲曾交付2任務 黃珊珊：我做到了

台灣民眾黨6日舉行創黨3周年活動，台北市副市長黃珊珊以特別嘉賓身分出席。黃珊珊致詞時表示，自己在3年進入市府，台北市長柯文哲給她兩個任務，她都做到了；她更親眼見證當市議員24年來沒有見過的改變，「改變成真」是真的已經發生。

黃珊珊致詞率先指出，今天是民眾黨3周年的生日、也是柯文哲的生日，她也先祝柯生日快樂。黃說，民眾黨作為一個新興的政黨，3年能有如此規模，相當了不起，而自己在3年前的10月進入台北市政府，則是個不到3歲的小孩。

黃珊珊回憶，柯文哲說請她到市府任職有兩個任務，一個是學習怎麼治理城市，第二個則是希望能夠延續柯文哲的政治理念與文化，如今「2年多了，我做到了」。黃珊珊指出，台北市政府這8年來徹底執行「開放政府 全民參與」，她已擔任24年台北市議員，親眼看到了台北市從來沒有過的改變，「改變成真」是真的已經發生。

黃珊珊最後表示，希望台北市這幾年的改變，不會因為政黨輪替而中斷，而自己會鼓起勇氣爭取大家支持，將台北市如此優良的政治文化延續下去。

隨後柯文哲要致詞前，還將他完成一路雙塔、一路北高的腳踏車送給黃珊珊，希望黃可以繼續騎下去，黃珊珊也感動的一度落淚。