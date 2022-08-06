高雄市內門觀光休閒園區6日舉行動土典禮，高雄市長陳其邁出席並表示，此觀光休閒園區前後已經討論5年，土地是紫竹寺以象徵性1元租給高市府，已經做了環境評估、土地變更等，歷任市長一棒接一棒，6日開始動工，感謝各位民代的支持。

陳其邁說，台86快速道路延伸線與動物園是民眾最關心的，每次來這裡訪視，民眾都在追問。此休閒園區的經費是5.4億元新台幣，陳其邁覺得，要蓋就蓋最好的，經費若不夠，就再追加，讓此成為南台灣最好的觀光休閒園區。

陳其邁也請民眾不要擔心預算，有地方民代許智傑、當地議員朱信強、林富寶、林義迪等共同支持，目前已經有6400萬元，相信中央包含蔡英文總統、蘇貞昌院長都會支持。

至於台86快速道路延伸線要到內門，未來民眾的交通不管是到內門或旗山都很方便，陳其邁表示，目前已經到了綜合規畫階段，在立委許智傑、李昆澤等人的共同支持下，即將動工。

陳其邁還感謝高雄市觀光局的支持，他稱讚觀光局長周玲妏很有創意，在園區規畫可愛動物區，再加上配合宗教、生態與宋江陣、總舖師文化等，相信內門觀光未來可期。

另外，對於城中城大樓大火的宣判，婦人黃格格被處最重無期徒刑、褫奪公權終身，陳其邁對此沒有表示意見。