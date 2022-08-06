林以翔、謝伊筑、謝伯韶奪得運動後射擊個人、團體金牌。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

我國警消選手共獲得44金28銀24銅佳績。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

我國警消選手共獲得44金28銀24銅佳績。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

第19屆世界警察消防運動會今年7月底在荷蘭鹿特丹舉行，共有66個國家、近萬名執法人員參加競賽。我國特別遴選26名警消參賽，總計斬獲44金28銀24銅，成績不斐，尤其北市女警謝伯韶，參加個人及團體項目總共獲得7金1銀，其中鐵人三項比賽謝伯韶更創下5連霸的紀錄。

世界警察消防運動會自1983年創辦至今，每2年舉辦1次，為目前國際上最具規模的警察消防人員競技賽事，吸引世界各國警察、消防及各執法人員參加，藉由比賽相互競技，以達交流並相互學習目的。我國自1999年以奧運會模式申請參加第8屆世界警察消防運動會，迄今已連續12次參賽。

在本屆柔道及柔術項目，由中央警察大學教官吳玫玲率隊，斬獲11金8銀7銅佳績；跆拳道及空手道踢下5金4銀9銅；射擊為警技所不可或缺，老中青三代選手接力，一共射下11金4銀2銅。其他尚有消防署葉松江、廖坤帝及陳嘉宏，分別在硬舉、健力項目打破大會紀錄。

下屆世界警察消防運動會將在2023年於加拿大溫尼伯舉辦，台灣警消選手將持續與各國執法人員交流，拓展另類國民外交。