美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。對此，我國退役上校就爆出了3點觀察表示，認為中國大陸的目的是「警告台灣，遏止獨立」，甚至坦言「未來中國大陸突破第一島鏈將成常態，並想獲得海上防衛防禦縱深與國防安全」，引發討論。

根據港媒《中評社》報導指出，國防部前聯合情研中心副主任、退役上校孫秉中對於這次中國大陸軍演，提出了三點觀察，首先是「中國大陸在警告台灣，目的是遏獨」，孫秉中指出，中國大陸近期暫停台灣的農漁產品及加工食品進口，目的就是在警告台灣人，「未來若再選擇錯誤的領導人執政，那麼台灣人就得為其錯誤的選擇負起責任」；再來就是「未來突破第一島鏈將成為常態」，孫秉中認為，這個常態不會只侷限於「包圍台灣」，而是將繼續突破第一島鏈並向東推進，最後要形成4千到5千公里的海上國防安全戰略縱深。

最後孫秉中也說，「中國大陸只想要維護海上防衛安全，沒有興趣與美國爭世界海上霸權」，他坦言現在中國大陸的外患大多都從海上來，直接就威脅到東南沿海的精華區。孫秉中認為，「中國大陸的海軍建設就是要形成一道海上長城，也就是4千到5千公里的海上國防安全戰略縱深，根本沒有興趣與美國爭奪世界海上霸權」。