民進黨地方黨部主委聯誼會5日舉行第一次會議。（台南市黨部提供／洪榮志台南傳真）

共軍環台軍演恫嚇台灣，民進黨地方黨部主委聯誼會5日舉行第一次會議時，黨主席蔡英文下達指令，要求各地方黨部積極協助對抗惡意的「認知作戰」，破解錯假訊息。台南市黨部6日表示，將在輔選市長黃偉哲及市議員參選人時，透過座談會及選民拜訪等方式，隨時澄清錯假消息，瓦解大陸的認知作戰。

市黨部轉述蔡英文的指示說，針對最近中共對台灣的軍事施壓，民進黨執政6年以來，積極加速國防建設，國軍的戰力跟鬥志都很強大，我們有信心也有能力對抗任何外來的侵略。中國清楚知道侵略台灣要付出很大的代價，所以慣用的手法就是分化我們的內部，透過「認知作戰」，想要激化台灣內部對立，破壞台灣的團結。她要求各主委在各自地方，積極協助對抗惡意的「認知作戰」，破解錯假訊息，共同捍衛台灣的民主與自由。

台南市黨部主委潘新傳認為，中共利用台灣言論自由的特點，在社群媒體操弄目標群眾認知，操作「認知作戰」的方式也趨於多元，除積極培植國內網紅對台灣統戰，還透過社交軟體等管道，企圖影響青少年的認知與國家認同。

潘新傳說，近年來有若干網路謠言被外國媒體或特定組織快速傳播，影響國人對政府政策的判斷，甚至造成投票行為改變、社會對立激化，導致公共政策的理性討論空間蕩然無存，深究源頭，都是中共對我執行「認知作戰」的關係。

潘新傳強調，中共的圖謀著重在打擊政府威信、分裂台灣認同、醞釀社會衝突及削弱台灣外交實力上，因此面對中共的「認知作戰」，應從「杜絕、擴散、預防」等3大面向著手，遏止假訊息的傳播。尤其，近日共軍軍演恫嚇台灣，並禁止台灣農產品、食品進口，企圖以經濟打擊台灣的民心士氣，動搖民主自由的信心，此一霸道行為，必遭世界唾棄。

市黨部也指出，近年多位藝人頻遭大陸小粉紅出征；尤其，美國聯邦眾議院議長斐洛西訪台，小粉紅更是傾巢而出，導致多位台籍藝人被圍剿，這些都是中共發動的「認知作戰」，市黨部將聯同黨籍參選人隨時破解錯假消息，對抗中共的陰謀。