《孤兒怨2》預告重現艾絲特暗藏邪惡的招牌微笑。（寶嘉提供）

茱莉亞史緹兒加入《孤兒怨2》，與伊莎貝拉有多場刺激對戲。（寶嘉提供）

恐怖片神作《孤兒怨》中「最恐怖蘿莉」艾絲特回來啦！當年頂著雙馬尾可愛造型、內心卻陰險毒辣的女主角伊莎貝拉傅爾曼（Isabelle Fuhrman），即將和續集《孤兒怨2：最黑暗的過去》一起回歸大銀幕，伊莎貝拉如今已是25歲婷婷玉立的少女，將與《神鬼認證：傑森包恩》女星茱莉亞史緹兒（Julia Stiles）對戲，並由打造《心魔》的恐怖片大師威廉布倫特貝爾（William Brent Bell）執導，為觀眾帶來前所未有的恐怖體驗！

《孤兒怨》13年前於全球上映，憑藉峰迴路轉的劇情，層層揭開9歲女孩艾絲特邪惡殘忍的真面目，讓觀眾看得寒毛直豎。當年僅以2000萬美元（約6億台幣）拍攝成本，成功創下全球共7880萬美元（約23億台幣）的驚人票房。在美國還因劇情太恐怖而引發社福機構騷動，擔心民眾對孤兒產生負面觀感，造成社會恐慌，。該片在台上映時創下7000多萬票房佳績，至今仍有不少觀眾對伊莎貝拉綁著雙馬尾、眼神異常詭譎的形象印象深刻，因此《孤兒怨2》即將上映的消息一出，就引發恐怖片迷轟動，

《孤兒怨2》故事在時間上其實是《孤兒怨》的前傳，帶領觀眾深入了解「最恐怖蘿莉」艾絲特的黑暗過去。劇情描述年僅9歲的她逃離愛沙尼亞的精神病院，到了美國後假扮成富裕家庭失蹤的女兒，最終為一戶戶平凡人家帶來恐怖夢靨。預告片中，不僅重現艾絲特天真卻暗藏邪惡的招牌微笑，還曝光她在片中對家人演戲、下藥、摑掌等瘋狂行徑，最後更獨自一人悠閒走在烈火四竄的房子裡，畫面比首集更加瘋狂、更加恐怖，各種暴力、腹黑的情節也正式預告這位「最恐怖蘿莉」的回歸。

伊莎貝拉在拍攝《孤兒怨2》時完全不靠電腦特效、現代化妝技術，而是透過精湛演技及借位手法，來降低視覺年齡，重現艾絲特9歲的稚嫩外型，令畫面帶有超乎現實的詭異感，出現「恐怖谷效應」般的恐怖感受。伊莎貝拉也將艾絲特外表天真無邪、內心卻陰險老練的特質表現地淋漓盡致，超大反差將再度震撼觀眾，伊莎貝拉笑說「我看起來就像九歲的小女孩，卻有著說不出來的怪異感，這正是這部電影最毛骨悚然的關鍵！」《孤兒怨2：最黑暗的過去》將於本月26日在台上映。