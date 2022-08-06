苗栗縣泰雅文物館展出原住民尋回自己名字文化特展

原住民族群過去受政治因素影響，無法使用自己原有部族姓名，經過許多原民族人努力克服困難，終於在1995年修法恢復原住民原有姓名，為紀念這段過程，以及探究各原民族群命名規則及源由，苗栗縣政府原民中心在泰雅文物館展出「台灣原住民族傳統命名文化特展」，並選在8月1日「原住民日」後的第1個周末起開展，苗栗縣長徐耀昌期望透過這項展覽可以增進不同族群交流及包容，讓文化兼容並蓄。
原住民族是台灣最原生的住民，過去，每個族群都有各自不同的取名方式，但經過清朝統治、日據時代到國民政府來台等不同階段，在政治統治的影響下，讓原住民原有語言、姓名都被刻意抹滅，只能沿用漢姓。
苗栗縣政府原民中心指出，台灣原住民族數百年來，遭遇被命名與自我命名所面臨的問題，並產生族群認同危機，從1984年開始，台灣原住民爭取恢復族人原有名字，終於在1995年通過《姓名條例》條正案，但推行恢復原有名字初期，還是碰到諸多困擾，尤其是各地戶政人員的刁難時有所聞，直到2003年，再次修正通過漢字音譯傳統姓名與漢人姓名，都可與羅馬拼音傳統名字並列登記，加上其它民眾逐漸了解原住民原有名字特色後，才逐漸化解這些誤解。
原民中心主任蔣意雄表示，8月1日是原住民日，縣府特別安排8月是原住民月，有多項紀念活動要在本月舉行，首先就是泰雅文物館的原住民傳統命名文化特展，將原住民找回自己名字的歷程，呈現在所有人眼前，並讓其它族群了解到各原住民族群命名的規則方式，以及含意，促進各族群間的理解與交流。
苗栗縣長徐耀昌強調，原住民正名之路非常辛苦，希望藉由這次文化特展以及泰雅族命名專區的公開展示，讓其它民眾多認識了解原住民命名文化，尊重各族群珍貴傳統，達到文化兼容並蓄。
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