苗栗縣政府原民中心與雪管處在泰雅文物館合辦原住民找回自己名子文化特展，由泰雅傳源文化藝術團開場表演。（謝明俊攝）

苗栗縣政府原民中心與雪管處在泰雅文物館合辦原住民找回自己名子文化特展，由泰雅族頭目舉行祈福祖靈儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣政府原民中心與雪管處在泰雅文物館合辦原住民找回自己名子文化特展。（謝明俊攝）

苗栗縣政府原民中心與雪管處在泰雅文物館合辦原住民找回自己名子文化特展。（謝明俊攝）

苗栗縣泰雅文物館展出原住民尋回自己名字文化特展

原住民族群過去受政治因素影響，無法使用自己原有部族姓名，經過許多原民族人努力克服困難，終於在1995年修法恢復原住民原有姓名，為紀念這段過程，以及探究各原民族群命名規則及源由，苗栗縣政府原民中心在泰雅文物館展出「台灣原住民族傳統命名文化特展」，並選在8月1日「原住民日」後的第1個周末起開展，苗栗縣長徐耀昌期望透過這項展覽可以增進不同族群交流及包容，讓文化兼容並蓄。

原住民族是台灣最原生的住民，過去，每個族群都有各自不同的取名方式，但經過清朝統治、日據時代到國民政府來台等不同階段，在政治統治的影響下，讓原住民原有語言、姓名都被刻意抹滅，只能沿用漢姓。

苗栗縣政府原民中心指出，台灣原住民族數百年來，遭遇被命名與自我命名所面臨的問題，並產生族群認同危機，從1984年開始，台灣原住民爭取恢復族人原有名字，終於在1995年通過《姓名條例》條正案，但推行恢復原有名字初期，還是碰到諸多困擾，尤其是各地戶政人員的刁難時有所聞，直到2003年，再次修正通過漢字音譯傳統姓名與漢人姓名，都可與羅馬拼音傳統名字並列登記，加上其它民眾逐漸了解原住民原有名字特色後，才逐漸化解這些誤解。

原民中心主任蔣意雄表示，8月1日是原住民日，縣府特別安排8月是原住民月，有多項紀念活動要在本月舉行，首先就是泰雅文物館的原住民傳統命名文化特展，將原住民找回自己名字的歷程，呈現在所有人眼前，並讓其它族群了解到各原住民族群命名的規則方式，以及含意，促進各族群間的理解與交流。

苗栗縣長徐耀昌強調，原住民正名之路非常辛苦，希望藉由這次文化特展以及泰雅族命名專區的公開展示，讓其它民眾多認識了解原住民命名文化，尊重各族群珍貴傳統，達到文化兼容並蓄。