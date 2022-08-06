大陸專家：共軍演訓飛彈穿越本島，國軍為何只能望「彈」興嘆。圖為愛國者-3飛彈反導系統。 （澎湃新聞）

陸專家：共軍演訓飛彈穿越本島，國軍為何只能望「彈」興嘆。圖為衛星拍攝的愛國者飛彈陣地。 （澎湃新聞）

大陸遠望智庫特約研究員、察哈爾學會研究員蘭順正6 日在大陸澎湃新聞撰文指出，4日共軍火箭軍發射多枚彈道飛彈，部分飛彈穿越了台灣本島。國軍擁有戰略預警雷達與多種反導系統，但受到台灣地理條件限制、大陸彈道飛彈技術今非昔比、台灣反導系統性能存疑、共軍還有巡弋飛彈等多類型多軍兵種聯合火力等因素，現有反導系統實戰表現將如同螳臂當車，只能望「彈」興嘆。

蘭順正稱，長期以來，國軍非常忌憚解放軍的飛彈戰力，因此對於反導投入不小精力。在飛彈預警上，國軍彈道飛彈預警系統主要包括地基遠端和中程預警雷達系統，其中陸基雷達是預警系統主要探測手段。

資料顯示，目前本島和外島已建立16個固定雷達站和3個機動雷達站，部署了50部不同程式的防空警戒雷達，探測距離從幾千米到數千公里，已形成對彈道飛彈初步預警探測能力。

國軍對彈道飛彈具備較強預警能力的系統主要包括：「鋪路爪」遠端預警雷達、「愛國者」系統 MPQ-53(65) 雷達和自研「長白」雷達。

當前，國軍具備攔截彈道飛彈能力的武器有「愛國者」2 系統、「愛國者」3反導系統、「天弓」3發射系統幾種。

國軍稱對大陸彈道飛彈具有預警和攔截能力。蘭順正認為，共軍對於國軍幾十年竭力打造的防空反導系統持「戰略上藐視，戰術上重視」的態度，透過引進和自研雙管齊下，國軍已讓台灣成為世界上防空火力最密集地區，具備一定防空反導能力。然而，在兩岸軍力對比失衡背景下，這些反導系統實戰表現將如同螳臂當車。

蘭順正表示，首先，受地理條件限制，台灣方面幾乎沒有戰略縱深，台灣海峽最窄處只有135公里，不論是對於作戰飛機還是彈道飛彈以及遠端火箭炮，其跨越所需的時間是以分鐘計算的，因此留給島內攔截系統的預警攔截時間非常有限。

蘭順正稱，其次，大陸彈道飛彈技術早已今非昔比。一些新型的彈道飛彈可以採用高拋彈道或壓低的平伸彈道。特別是高拋彈道飛行的飛彈在目標區上空將進入「愛國者」系統雷達和「長白」雷達的頂部錐形探測盲區，要實現全程探測十分困難，雖然國軍可以利用美軍支援天基資訊和遠端預警雷達發出預警，但是在關鍵的末段攔截階段卻無法實現連續跟蹤，要鎖定目標和引導攔截就更是困難。

蘭順正稱，第三，台灣反導系統性能存疑。雖然美軍宣稱「愛國者」3在2003年的美伊戰爭中曾取得100％的攔截率，對一般彈道飛彈的試驗攔截率則在80％以上，但外界對此普遍持有疑問。如波灣戰爭後不久，美國總審計局研究就顯示，「愛國者」飛彈的成功率可能不超過9％，而「天弓」3 成熟度遠不及「愛國者」，其實戰表現可想而知。就以此次飛彈穿越台島為例，由於反導能力最強的「愛國者」3飛彈射高只有30公里左右，而解放軍飛彈完全在其射高之上，所以只能望「彈」興歎。

蘭順正強調，最後，對於國軍的反導系統，共軍除了彈道飛彈，在閱兵式上展示的多種類型巡弋飛彈、遠端火箭炮和無人機也能發揮很大作用，在多軍兵種聯合火力突擊下，最終命運不言而喻。