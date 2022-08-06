林女酒駕，車內還遭發現放置大量毒品。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

打扮中性的林姓女子為酒店經紀人，她駕車載著2名酒客與廖姓酒店妹，6日凌晨2時從中西區1家酒店續攤，駕車的林女闖紅燈遭警攔下，酒測值超標，警方在車後座踏板上赫然查獲咖啡包與安非他命共121包，重達533.75公克，林女與王男2人坦承持有吸食，警方懷疑她賣毒控制酒店小姐，全案依照毒品罪與公共危險移送台南地檢署偵辦並溯源追查。

25歲林女從事酒店經紀工作，她6日凌晨2時不顧已有喝酒，駕車載著滿車友人續攤，車上還有25歲王男、26歲楊男與23歲廖女，從一家酒店準備趕往下一家續攤，行經中山路與民族路口時違規紅燈右轉，遭警攔查。

林女酒測值0.99毫克，警員在查證身分時，發現後座腳踏板上有1只可疑手提袋，袋內竟放著滿滿的毒咖啡包，遂盤查4人身分。

警方發現毒咖啡包有113包、安非他命8包，共重500多公克，林女、王男2人坦承持有吸食，警方不信2人可吸食如此多的毒品，2人竟誇口稱，「自己食用1天就可吃完20包」令員警驚愕。

儘管楊男與廖女撇清與毒品有關，警方仍將兩人驗尿呈陽性反應，林女依照公共危險罪送辦，另再依照違反毒品危害防制條例，將4人移送台南地檢署偵辦。

八大行業圈業者表示，酒店經紀人除了帶小姐到各酒店工作賺取傭金，惡劣的經紀人也會提供毒品給小姐，控制小姐的經紀權且額外再賺毒品的利潤，對店家來說並不樂見，若有聽聞也會勸阻，最重不予錄用。

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