花蓮黃男潛水傳意外，救起時已無生命跡象。（海巡署提供）

花蓮豐濱鄉石門海域傳溺水意外！家住花蓮黃姓男子與3名友人到該海域潛水，中午11時許同行友人都上岸，卻遲遲不見黃蹤影，海巡署第一二岸巡隊接獲通報，展開搜尋，約一個多小時，發現黃男在海面上載沉載浮，將他救起時，已無生命跡象。

47歲黃姓男子，今上午7時許與3名友人一同到台11線南下61公里處前方海域，未著重裝，穿著防寒衣、面罩、呼吸管、蛙鞋等器材下海自由潛水。

近中午11時許，海巡署第九巡防區接獲鳳林警分局豐濱分駐所轉來通報，報案人指黃男的同行3名友人上岸許久，但黃男不見人影，懷疑發生不測，請求協助。

第一二岸巡隊石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員趕往搜尋，並由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材出艇，搜尋一個多小時，下午12時35分在楓港橋北端前方約100公尺海域，見黃男在海面漂浮，失去呼吸心跳，已無意識，立即救起載回石梯漁港，由豐濱消防分隊後送就醫，因傷重宣告不治。

第一二岸巡隊表示，今天天氣不錯，海面風平浪靜，為何發生溺水事搶，將由司法小組調查釐清。也提醒，花蓮沿岸的北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所，都有提供免費救生衣，歡迎要從事水域遊憩活動的民眾借用，加強自身安全防護。