警方依現行犯當場將楊男逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

寵物展行竊警追百米 竊賊求饒：我不跑了

北市南港展覽館近日正在舉辦寵物用品展，南港分局南港派出所特別派員到場執行防竊勤務，即接獲現場工作人員報案指有小偷正在行竊，員警與楊姓竊賊在展場追逐百米後，楊嫌氣喘吁吁投降求饒說：「我不跑了」，被警方依竊盜現行犯逮捕送辦。

南港派出所員警陳洛堂日前在南港展覽館執行防竊勤務時，現場工作人員向他表示展場內疑似有人行竊，陳員隨即前往察看，邊走邊聽到其他工作人員大喊「你不要走！」疑似竊賊的男子見到警察後，更是馬上丟下隨身行李箱企圖落跑。

男子在人群中不斷穿梭，企圖隱匿行蹤，有時還拔腿狂奔以躲避員警得追緝，在雙方競跑將近百米後，男子終於不敵警方追捕，投降說：「我不跑了！」

警方調查，該名36歲楊姓男子的行李箱內，全部都是他偷來的寵物展商品，當場人贓俱獲，總共查扣49件、市值約2萬4000元的各式贓物，員警依竊盜罪現行犯將楊男逮捕後，全案訊後移送士林地檢署偵辦。