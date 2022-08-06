南投縣許婦去年4月間開車追撞自小客車，酒測值為0.39 mg／l，已超標，卻辯未喝酒，硬掰是因喝感冒糖漿影響；警方及被害人作證，許滿身酒氣重、臉紅。法官參酌體重50公斤者喝純酒精40cc、酒精濃度5％的啤酒800cc，酒測才會超標，感冒糖漿送驗酒精濃度僅0.54％，不可能超標，依公共危險罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

許婦去年4月25日下午2時33分許，開車行經南投縣名間附近，由後方追撞停等紅燈的陳女駕駛的自小客車，警方到場處理時詢問兩人，許婦酒味蠻重的、臉燒紅，詢問她是無喝酒，她回覆：「沒有」，並同意進行酒測，酒測值為0.39 mg／l，但她在派出所做筆錄時，又說有喝感冒糖漿。

陳女也說，她停等紅燈時被追撞，聞到許婦身上酒氣很重、臉很紅，宣稱趕時間叫她不要報警，要私下和解。

許婦辯稱，她並沒喝酒，只喝感冒糖漿，並說喝完感冒糖漿，酒測值會超過0.2 mg／l。她還拿出已喝過的感冒糖漿「明通治痛單」及未開封的「友露安綜合感冒製劑」各1瓶供警扣押，經送鑑定後，檢出「明通治痛單」酒精成分濃度約為0.54％。

南投地院法官參考「體重與呼氣酒精濃度達到0.25mg／l的飲酒量換算表」，一般體重50公斤者，喝純酒精40cc或啤酒（酒精濃度5％）800cc，呼氣酒精濃度才會達到0.25mg／l。法官以此認定，就算許婦真的有喝「明通治痛單」感冒糖漿，酒測值也不可能高達0.39 mg／l。

法官以陳女及員警無誣陷動機，且勘驗警方的行車紀錄器影像，發現許婦案發時臉色確實較為深沈，不採信她辯詞。

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