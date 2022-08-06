2022選戰步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩近期基層跑透透，希望拉近選民距離，柯志恩6日下午前往鹽埕區舊堀江商場拜票。藍營議員質疑楠梓產業園區周邊環境有積水、地下伏流等問題，柯志恩表示，非常歡由台積電到高雄設廠，自家議員只是提出強力監督的系統，未來也會將科技業、半導體發展納入她的政策白皮書。

柯志恩指出，以台積電的社會信任度，一定會帶動許多產業的發展，所以非常歡迎台積電到楠梓設廠，雖然自家議員對於周邊環境出現積水、地下伏流、整建透明化等問題提出質疑，並提出強力監督的系統，但這並非否定台積電到高雄設廠的決心。

至於她的政策白皮書是否會特別提及半導體產業，柯志恩強調，她會提出全方位的政策白皮書，無論是半導體發展、台灣科技業發展、現代傳統工業轉型發展等都會納入她的政策白皮書，最重要的是必須提出留住人才的方法，未來相關政策將會在她的政策白皮書一一條列出來。