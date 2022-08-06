谷辣斯·尤達卡今在花蓮舉辦新書《愛是一條線》簽書會，與讀者分享，並紀念逝去的父親。（王志偉攝）

谷辣斯·尤達卡與讀者合影。（王志偉攝）

父親節前夕，前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）今在花蓮舉辦新書《愛是一條線》簽書會，與讀者分享，並紀念逝去的父親，她說，新書在台北發表時強忍情緒，沒想到回到家鄉導讀書本內容時，一度哽咽啜泣，思親之情，不言可喻。

民進黨徵召Kolas返鄉參選花蓮縣長，今天在花蓮市政大書城舉辦新書分享簽名會，Kolas說，寫《愛是一條線》是為了紀念父親，父親辭世讓她相當難過，但她慢慢體會，人的死亡是難免的，要學會面對它，再愛的人都會離開，要用不同的方式紀念他、懷念他。而今年是第一次沒有爸爸的父親節，心中特別五味雜陳。

Kolas的導讀從楔子開始，書中提到原住民特有的Ｍiwatid儀式，部落裡同為寡婦的族人，為剛喪偶者進行的祝福，燒去愛人的衣物、浸在水中感受水的流逝、脫下的衣物順流而去、換上乾淨的衣服返家、生活的最後巡禮，從此接受「過去就過去了，你們是兩個世界的人了，不要回頭看。」

Kolas說，我們都知道人有一天會死，但沒有人教過我們如何放手，所以她也曾經手足無措，不知如何面對，埋首工作之中，在人前遮遮掩掩自己的傷心，但無窮無盡的內心空缺，以及莫名掉落的眼淚，都一再提醒她的悲傷。

跟隨賴清德副總統出訪的行程，要在飯店隔離14天，Kolas決定好好面對自己的情緒，於是她把眼淚化成文字，形成無盡的河流，哀傷過後，她要準備上岸了，這是一場屬於Kolas個人的Ｍiwatid儀式，見證她與父親共同的存在。

Kolas也導讀「勇氣」這個章節，與讀者分享她和父親的感情、愛與信仰，她回憶起小時候要從台中回到花蓮，是父親開車一路往南切到台東後，沿著太平洋北上，隨著父親年紀大了，開車的變成了Kolas，一樣的路線，一樣的返家喜悅，只是2021年最後一次和父親同行這條路線，是要載著父親一站一站，和親友告別。

導讀過程中，Kolas數度泣不成聲，現場的民眾給予掌聲並高喊加油，深受感動的讀者，紛紛表達了自己的閲後心得，有人說自己的父母不在，在Kolas的書中找到向前走的勇氣;有人說，看了書之後，會更珍惜還能擁抱父母的時光;Kolas說，希望這本書，能讓有相同生命經驗的人獲得安慰，面對親人的離去不容易，但如同他父親說的，愛是一條線，你或許還不知道會被帶到哪裡，但當時刻到來，就會發現，愛就在那裡。

簽書會的現場來了一位特別的人物，Kolas說，那是和她父親非常相像的叔叔，父親離開之後，家人的支持，給了她很大的力量，如今父親完成了自己的旅行，Kolas的人生旅行還在持續，她會繼續在各地起飛、降落、轉機，但不管到哪裡旅行，不管走多遠，終其一生，都會持續回家。