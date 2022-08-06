美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台19小時，中國大陸隨即在4日開始舉行軍事演習，引起外界擔憂兩岸局勢。而今（6）日中國大陸大連海事局也宣布自8月8日起至9月8日，為期一個月，將在渤海部分地區進行軍事任務，期間禁止船隻駛入。

根據大陸海事局5日發布的航行警告，資料顯示，8月6日至8月15日每日8時至18時，將在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。該公告指出，該時段將在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E四點連線範圍内進行實彈射擊。

直至今日上午，大連海事局也發布航行警告，自8月8日凌晨0點至9月8日晚間12點，將在渤海38-55.0N 120-57.5E、38-55.0N 121-05.0E、38-49.0N 121-05.0E、38-49.0N 120-57.5E各點連線範圍內執行軍事任務，期間禁止駛入。