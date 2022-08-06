民進黨桃園市長參選人林智堅（左五）今在桃園市長鄭文燦（左三）、立委湯蕙禎（左四）等人陪同下，出席龍潭後援會成立大會，鄭強調林若勝選，將延續他的執政精神為市民服務。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅龍潭後援會今舉辦成立大會，現場千張座椅幾乎座無虛席，場邊更站滿大批支持者。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅在桃園市長鄭文燦陪同下，今下午出席「龍潭挺智堅後援會」成立大會，現場1000張椅幾乎座無虛席，場邊也站滿支持者，展現高人氣。今也出現意外插曲，當林在會場中高喊「凍蒜」時，新黨副發言人、桃園市議員參選人游智彬穿著「抄」字上衣亂入推擠，一度造成場面混亂，但數秒後就被擠出人群。

鄭文燦今在後援會成立大會現場，細數過往政績，並提到相關政策的延續，更向鄉親喊話「只要是我答應的，林一定會照單全收」，承諾若林勝選，將會延續他的執政精神，為市民服務。

林智堅表示，身為政治工作者，平時會經歷各種檢驗，面對對手不停造謠「出奧步」，尤其是論文議題，他自己就是原創「為何要抄襲自己？」至於新竹球場爭議，對手也無限上綱抹黑，已循法律途徑提告。

林智堅也說，來桃園後天天從早到晚與鄭文燦跑行程，認識13個行政區，經常一早出門返家已深夜，這段期間感受到桃園鄉親沒把他當外人，給予他肯定，他由衷表達感謝，喊話市民支持他就是延續鄭文燦的五星施政。

不過，稍早也出現2段小插曲，林智堅進入會場後，隨主持人指揮與支持者一起高喊「凍蒜」口號時，游智彬穿著印有「抄」字樣的白色上衣，亂入會場不停推擠旁人，欲擠到林的身邊，但馬上就被擠出人群。

游智彬事後表示，穿「抄人服」突襲現場是善意提醒民眾，要關心參選人的品格，選前是對參選人的大檢驗，定要讓所有行為攤在陽光下供市民檢驗，他說自己身為中壢區市議員參選人，認為自己責無旁貸。

此外還有民眾在龍潭地方臉書社團發文，稱林智堅舉辦後援會成立大會的場地誠徵外送員，人數不限、時薪500元，需穿著制服到場力挺林智堅。同黨市議員楊家俍也在現場澄清，此為假訊息民眾勿信，市議員參選人張肇良也已赴桃園地檢署提告。