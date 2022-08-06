民進黨台北市長參選人陳時中與從參選到拚連任、北市議員陳賢蔚舉辦見面會，陳時中說，陳賢蔚當了好多年的志工，讓他回想起年輕的時候，在學校當校牙醫，前後也做了6年，每天都去學校教小朋友把牙齒刷乾淨，一路服務過來，現在最想當市長，話鋒一轉，陳時中再酸現任台北市長柯文哲，沒有說現任市長什麼都沒有做，但北市可以更好。

除了陳時中，立委吳思瑤也到現場支持陳賢蔚，陳時中說，今天來這幾場，思瑤姐姐和賢蔚號召力很好，但是大家還是要每天認真的打電話，才能有機會讓自己當上市長、陳賢蔚連任議員。

有趣的是這次的見面會看板陳賢蔚的競選口號是「把事做對」，而陳時中的競選口號是「把事做好」，剛好是相呼應，陳時中說，議員就是這樣，要對市長質詢，議員長期在地方服務知道民眾的需求，再把訊息提供給市長。

陳時中說，士林北投區還有許多事情要做，他自己也很努力，像是文化的再生，未來還有更多事情，陳時中也簽下一張陳賢蔚所準備的支票，向市民承諾會領航士林北投的文化，讓北投EcoMuseum更好，科技起飛北投士林科技園區共好。