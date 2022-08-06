遠東建築獎邁入第24年，遠東集團董事長徐旭東、遠百總經理徐雪芳6日參與「遠東建築獎—古蹟參訪月」首場「歷史建築講堂」與大龍峒保安宮及臺北市孔廟的導覽走讀；徐旭東指出，台灣文化歷史古蹟很有深度，疫情趨緩後，古蹟也可成為觀光景點，他同時反應近期台海局勢緊張，他說，台灣人很棒「外面飛彈在飛，我們面對各種情況都可以繼續」。

徐旭東指出，遠東建築獎雖然致力於提升城市景觀與建築文化，但也認為建築文化不是高高在上的，因此開始嘗試舉辦古蹟參訪這個活動，希望大家多了解在地城市歷史，他同時預告，接下來9月將邀集知名歷史建築專家學者舉辦論壇，明（112）年將移師到新北市板橋的林家花園舉辦歷史建築學堂與導覽。

遠東建築獎2022年除了舉辦相關論壇，為推廣建築文化，8月間首度舉辦「古蹟參訪月」，由座落於文風丕盛大龍峒老街裡的臺北市孔廟與擁有250多年歷史的大龍峒保安宮擔綱，為遠東建築獎古蹟參訪系列活動首站，「古蹟參訪月」共計八場課堂及導覽活動，開放報名秒殺600人參與。