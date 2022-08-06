美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，造成人心惶惶，1名職業軍人於《Dcard》發文「我想守護每一個我愛的人，台灣的每一個人」，貼文一出，看哭上千名網友。

1名國軍昨（5日）凌晨於社群網站《Dcard》以「軍人半夜不睡覺是為了什麼」發文，面對這次的演習許多人都感到恐慌，甚至睡不著，但請大家不用擔心，放心睡覺，因為有一群人不睡覺，默默守護台灣，24小時守護大家，並直呼：「我想守護每一個我愛的人，台灣的每一個人」。

原PO表示，他是名職業軍人，他不喜歡政治，但他很愛台灣，想守護每位台灣人，他坦言，無論是誰，只要有人想傷害台灣，國軍一定會挺身而出，不管付出多少代價，他們都會將敵人擋在境外，更在文末寫下：「希望世界和平，台海安定，沒有人喜歡戰爭，但是我們絕不逃避。」

文章曝光後，不少網友們噴淚留言：「向中華民國國軍致敬」、「我男友也是，昨天接到5秒的電話馬上爆淚」、「國軍弟兄們辛苦」、「謝謝國軍，作為一般平民也希望最壞的情況時能夠為這片土地盡一份力」、「謝謝有你們保護我們」、「謝謝你們鎮守第一線」、「愛歹丸啦」。

也有1名現役空軍表示，請各位民眾放心，空作部的同仁們24小時輪值緊盯台海狀況，國軍24小時都守護著國人的安全，我們不打響第一槍不是因為我們怯戰，而是那些實彈的軌跡都有專業人員做計算，我們備戰但不怯戰，也不提升緊張局勢。