美國眾議院議長裴洛西旋風訪台19小時，引發中國大陸強烈不滿，從4日開始實施包圍台灣的大規模軍演，對此知名電商、深綠網紅486先生PO文嗆全家都願意為台灣上戰場，未料隔天就把兒子送去美國，引發鄉民狂酸。

本名陳延昶的486先生，2日在臉書PO文表示，非常感動台灣外交跨出一大步，更喊話不畏中國威脅，為了民主自由以及子孫，和兒子都願意上戰場捍衛國家。

486先生2日PO文表示自己和兒子都願意上戰場保衛台灣，未料才隔2天就PO文「兒子有急事先回美國］，被網友狂酸。(圖／取自PTT)

未料4日一早，陳延昶再度於臉書PO文，稱兒子因為有事，已經提早回美國了，自己原本想去送機，但因為出差緣故，所以改用錄影片方式為兒子送行。

消息曝光鄉民也狂酸486先生：「嘴巴喊上戰場，身體倒是很誠實」、「抗中保台我OK，上戰場你先請」、「身在美國，心在台灣，真是委屈了啊」、「台獨果然是一門好生意」、「塔綠班日常，不意外」、「讓我想起去年有個台獨大老要年輕人當白老鼠打高端，自己跑去美國打莫德納」、「抗中飽台賺爛，盆滿缽滿高歌離席了」、「用嘴愛台灣」、「真的開戰這種人還不第一個跑？」

對此陳延昶則反酸，之前他去日本買房，被酸是準備落跑去日本置產，現在兒子去美國念書也被酸落跑，看到一堆假帳號跟親中的攻擊他，根本不痛不癢，反而是他的勳章。強調若戰爭開打，兒子第一時間就會回台，嗆拿此事做文章的都是傻子。